Mikaela Shiffrin breekt record van Lindsey Vonn met 83e wereldbekerzege skiën

Skiester Mikaela Shiffrin heeft dinsdag het record van meeste wereldbekerzeges overgenomen van haar landgenote Lindsey Vonn. De Amerikaanse boekte in het Italiaanse Kronplatz haar 83e overwinning van haar carrière.

De 27-jarige Shiffrin was in beide runs de snelste. Haar totale tijd was 2.00,61. De Zwitserse Lara Gut-Behrami eindigde als tweede met 2.01,06. Federica Brignone (2.02,04) uit Italië completeerde het podium in Kronplatz.