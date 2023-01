Duitser Koslowski volgt Selinger op als bondscoach van volleybalsters

De Nederlandse volleybalsters krijgen Felix Koslowski als bondscoach. De 38-jarige Duitser heeft een tweejarig contract getekend tot en met de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

Koslowski is de opvolger van Avital Selinger. De ervaren trainer besloot na het teleurstellend verlopen WK van eind vorig jaar zijn contract niet te verlengen. Nederland strandde op het mondiale eindtoernooi in eigen land al in de tweede groepsfase.

Eerder in zijn carrière was Koslowski trainer bij Suhl. Van 2015 tot en met 2021 was Koslowski bondscoach van de Duitse volleybalsters. Volgens technisch directeur Herman Meppelink van Nevobo voldoet de nieuwe bondscoach "in grote mate" aan het opgestelde profiel.