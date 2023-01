Handballers Oranje kunnen geslaagd WK net niet in stijl afsluiten tegen Servië

Delen via E-mail

De Nederlandse handballers hebben het WK maandag met een kleine nederlaag afgesloten. De ploeg van bondscoach Staffan Olsson dolf in het Poolse Katowice nipt het onderspit tegen Servië: 30-32.

Oranje wist bij aanvang van de wedstrijd al dat de kwartfinales buiten bereik waren. Na de 26-33-nederlaag van zaterdag tegen Duitsland was duidelijk dat de Duitsers samen met Noorwegen doorgaan in groep 3 van de hoofdfase.

Tegen Servië had Nederland in de eerste helft het initiatief. Mede dankzij Kay Smits, Lucas Steins, Dani Baijens en Ivar Stavast - ze scoorden allemaal drie keer - was het bij rust 17-15.