Zuid-Korea stunt tegen Argentinië en is volgende opponent Oranje op WK hockey

De Nederlandse hockeyers spelen woensdag in de kwartfinales van het WK in India tegen Zuid-Korea. De Aziaten zorgden maandag in de tussenronde voor een daverende verrassing door via shoot-outs van Argentinië te winnen.

Argentinië kwam twee keer op een voorsprong van twee treffers, maar gaf die beide keren uit handen. Na zestig minuten stond er een 5-5-gelijkspel op het bord en dus moesten shoot-outs de beslissing brengen. Argentinië, de olympisch kampioen van 2016, miste drie keer. Zuid-Korea miste slechts één keer.

Zuid-Korea was veroordeeld tot het spelen van een tussenronde, omdat de mondiale nummer elf achter België en Duitsland als derde was geëindigd in de groepsfase. Argentinië eindigde achter Australië als tweede en werd op voorhand als favoriet gezien voor een plek in de kwartfinales.

Nederland mocht als groepswinnaar de tussenronde overslaan. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee kende met overwinningen op Maleisië, Nieuw-Zeeland en Chili een vlekkeloze eerste ronde en sloot de groepsfase af met een fraai doelsaldo: 22-0.

Voor bondscoach Jeroen Delmee is Zuid-Korea geen onbekende. Foto: ANP

Delmee speelde in olympische finale tegen Zuid-Korea

Zuid-Korea is geen onbekende voor bondscoach Delmee. In 2000 was hij onderdeel van de Oranjeselectie die ten koste van Zuid-Korea olympisch goud veroverde. De laatste interland tussen beide landen was in 2015. Toen won Nederland met 2-6 in de Hockey World League.

Nederland jaagt in India op de eerste wereldtitel sinds 1998. Op de laatste twee WK's bereikte Oranje de finale, maar werd er in de eindstrijd verloren. In 2014 was Australië in Den Haag een maatje te groot en vier jaar later werd er na shoot-outs verloren van België.

De kwartfinale tussen Nederland en Zuid-Korea begint woensdag om 12.00 uur (Nederlandse tijd). De winnaar van die ontmoeting speelt in de halve finale tegen regerend wereldkampioen België of Nieuw-Zeeland.

Kwartfinales WK hockey Australië-Spanje

België-Nieuw-Zeeland

Nederland -Zuid-Korea

-Zuid-Korea Engeland-Duitsland

