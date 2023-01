Van der Poel kiest voor cross in Besançon, geen nieuw duel met Van Aert voor WK

Mathieu van der Poel rijdt zondag in het Franse Besançon zijn laatste wedstrijd voor het WK veldrijden van volgende week. Daardoor blijft een nieuw duel met zijn grote rivaal Wout van Aert uit in de aanloop naar de strijd om de wereldtitel.

De 28-jarige Van Aert kiest ervoor om zaterdag in actie te komen tijdens de Flandriencross in het Belgische Hamme. Die wedstrijd staat in het teken van de X2O Badkamers Trofee.

Van der Poel laat Hamme links liggen en kiest voor een trip naar Frankrijk. In Besançon staat zondag de laatste wedstrijd van het wereldbekerseizoen op het programma.

Afgelopen zondag kwamen Van der Poel en Van Aert elkaar tegen bij de wereldbekerwedstrijd in het Spaanse Benidorm. De Nederlander was toen na een spannend gevecht nipt te sterk voor zijn Belgische rivaal.

Het WK veldrijden staat van vrijdag 3 tot en met zondag 5 februari op het programma in het Brabantse Hoogerheide. De mannen komen op 5 februari in actie. Regerend wereldkampioen Tom Pidcock is niet van de partij; de Brit wil zich volledig richten op het wegseizoen.

Van der Poel, die hersteld is van slepende rugklachten, hoopt in Hoogerheide zijn vijfde wereldtitel te veroveren. Hij kroonde zich in 2015, 2019, 2020 en 2021 tot wereldkampioen veldrijden.

