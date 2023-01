Van der Poel klopt Van Aert in bloedstollende cross, wereldbeker voor Van Empel

Mathieu van der Poel heeft zondag de wereldbekerveldrit in het Spaanse Benidorm gewonnen. De Nederlander troefde in een bloedstollend gevecht zijn rivaal Wout van Aert nipt af. Bij de vrouwen won Fem van Empel, waardoor ze ook zeker is van de eindzege in de wereldbeker.

In Benidorm stonden Van der Poel, Van Aert en wereldkampioen Tom Pidcock alle drie aan de start. Het was de derde keer dit wereldbekerseizoen dat de 'Grote Drie' in het veldrijden elkaar troffen.

Pidcock bepaalde in de openingsronde duidelijk het tempo, maar in de vierde ronde moest de Brit passen bij een aanval van Van der Poel. Enkele ronden later ging de viervoudig wereldkampioen er samen met Van Aert vandoor.

Het duo kreeg nog gezelschap van wereldbekerleider Laurens Sweeck en Eli Iserbyt, maar de twee Belgen konden in de slotfase niet meer volgen. In de sprint won Van der Poel van kop af en maakte Van Aert een stuurfout in de laatste meters.

Iserbyt werd op negen seconden derde en Pidcock moest genoegen nemen met de vijfde plaats. Lars van der Haar was op de zevende plek de tweede Nederlander in de top tien.

Van der Poel en Van Aert bereidden zich in Benidorm voor op het WK, dat over twee weken in Hoogerheide plaatsvindt. Pidcock zal zijn titel dan niet verdedigen.

Fem van Empel won een spannende cross bij de vrouwen. Foto: Pro Shots

Van Empel stelt eindzege in wereldbeker veilig

Bij de vrouwen rekende de twintigjarige Van Empel in een driestrijd af met Puck Pieterse en Shirin van Anrooij. De dit seizoen uitblinkende Van Empel, Pieterse en Van Anrooij stonden allemaal aan de start, waardoor het een meeslepende cross beloofde te worden.

Die verwachtingen kwamen uit: de Nederlandse tenoren probeerden elkaar voortdurend onder druk te zetten met versnellingen. Alleen de Italiaanse Silvia Persico kon lang mee.

Pieterse en Van Empel maakten de beste indruk, maar konden lange tijd niet wegkomen. Op het snelle parcours aan de Spaanse kust was dat ook lastig. In de slotfase plaatste Van Empel de naar later bleek beslissende demarrage. Pieterse kon mee, maar kon Van Empel niet van de zege afhouden. Op dertien seconden finishte Van Anrooij als derde.

Met haar triomf stelde Van Empel dus ook de eindzege in het wereldbekerklassement veilig. Volgende week is Besançon het decor van de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen.

