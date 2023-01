Handballers berusten in uitschakeling op WK: 'Duitsland was maatje te groot'

De Nederlandse handballers berusten in de nederlaag tegen Duitsland in de hoofdfase van het WK in Polen en Zweden. De ploeg van bondscoach Staffan Olsson moet de kwartfinales door het verlies uit zijn hoofd zetten.

"We hadden van tevoren het gevoel dat we Duitsland partij konden bieden, maar we maakten te veel fouten", zei sterspeler Luc Steins na het 26-33-verlies in Katowice tegen Viaplay.

"Dan zie je dat Duitsland gewoon hartstikke goed is. We moeten tegen elke tegenstander op ons best zijn om punten te halen, maar zeker tegen dit Duitsland. Het moet beter als we tegen dit soort tegenstanders een resultaat willen halen."

Olsson sloot zich bij die woorden aan. "Duitsland was een maatje te groot", was de Zweed reëel. "We misten vooral in de tweede helft te veel kansen en dan is het lastig om aan te haken."

'Teams kijken met respect naar ons'

De Nederlandse mannen kunnen ondanks de uitschakeling terugkijken op een sterk toernooi. De ploeg was voor de tweede keer in de historie en voor het eerst sinds 1961 aanwezig op een wereldkampioenschap. Oranje boekte zijn eerste WK-overwinning ooit en staat na vijf duels op drie zeges.

"Daar hoeven we ons zeker niet voor te schamen", zei Olsson. "Het is mooi om te zien dat de andere teams met respect naar ons kijken. Ze vinden het mooi om tegen ons te spelen. Dat is geweldig en ze gaan ons terugzien op het volgende WK."

Het laatste duel in de hoofdfase tussen Nederland en Servië vindt maandag om 18.00 uur plaats. In de groep van Nederland gaan Duitsland en Noorwegen wél door naar de kwartfinales.

Groep 3 hoofdfase Duitsland*: 4-8 (+32) Noorwegen*: 4-8 (+28) Servië: 4-4 (+12) Nederland: 4-4 (+4) Qatar: 4-0 (-29) Argentinië: 4-0 (-47)

*Geplaatst voor de kwartfinales

