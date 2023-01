Handballers kansloos voor kwartfinales WK na verlies in kraker tegen Duitsland

Delen via E-mail

De Nederlandse handballers kunnen zich niet meer plaatsen voor de kwartfinales van het WK. Oranje had zaterdag een zege op Duitsland nodig, maar kon in Katowice niet voor een verrassing zorgen: 26-33.

Het nog ongeslagen Duitsland is door de vijfde zege op dit WK zeker van een plek bij de laatste acht. Hetzelfde geldt voor Noorwegen, dat eerder op zaterdag simpel afrekende met Qatar (30-17).

De twee topploegen staan op acht punten, terwijl Nederland op vier punten blijft steken. Dat verschil kan Oranje niet meer overbruggen. Het team van bondscoach Staffan Olsson speelt namelijk nog maar één wedstrijd in de hoofdfase, maandag tegen nummer drie Servië.

De Nederlandse mannen kunnen hoe dan ook terugkijken op een sterk toernooi. De ploeg was voor de tweede keer in de historie en voor het eerst sinds 1961 present op een wereldkampioenschap en maakte een goede indruk. Oranje boekte zijn eerste WK-overwinning ooit en staat na vijf duels op drie zeges en twee nederlagen.

Nederland begon de hoofdfase donderdag met een zwaarbevochten zege op Qatar (32-30), waardoor ze zicht hield op de kwartfinales. Voor een plek bij de laatste acht was zaterdag wel een overwinning op Duitsland nodig.

Oranje wist dat dat een heel lastige klus zou worden, want de Duitsers gelden als een topland in het mannenhandbal. De drievoudig wereldkampioen bleek in Polen inderdaad een paar maatjes te groot.