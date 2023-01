Titelverdedigster Bos eindigt net naast podium op EK skeleton

Skeletonster Kimberley Bos is er niet in geslaagd haar Europese titel te verdedigen. De winnares van olympisch brons eindigde vrijdag in het Duitse Altenberg als vierde.

De 29-jarige Bos kwam over twee runs tot een tijd van 1.57,81. Daarmee kwam ze 0,66 seconden tekort voor een podiumplaats.

Het goud ging naar de Duitse Tina Hermann, die 1.56,52 klokte en veruit de snelste was. Janine Flock uit Oostenrijk veroverde in 1.57,14 het zilver. Flock was een fractie sneller dan de Duitse Susanne Kreher (1.57,15).

Het EK werd tijdens de zesde wereldbekerwedstrijd van het seizoen gehouden. De beste Europeaan in die wedstrijd mocht zich Europees kampioen noemen. Bos eindigde in wereldbekerverband op een vijfde plaats, achter de Canadese Mirela Rahneva (1.57,16).

Bos, die vorig seizoen de wereldbeker won, stak de afgelopen weken in topvorm. In Winterberg won de Edese de wereldbekerwedstrijd, waarna ze vorige week tijdens de eerste wereldbekerrace in Altenberg derde werd. De baan in Altenberg is een van de kortere banen ter wereld, met een lengte van 1.413 meter.

Bij de eerste drie wereldbekerwedstrijden van dit seizoen haalde Bos het erepodium niet. Ze eindigde respectievelijk als vijfde (Whistler), zevende (Park City) en vijfde (Lake Placid). Het hoofddoel van Bos dit seizoen is het WK in St. Moritz, dat volgende week donderdag op het programma staat.

'Winnen van de Duitsers is bijna onmogelijk'

Bos was redelijk tevreden met haar vierde plek op de thuisbaan van de Duitsers. "Het is Altenberg, winnen van de Duitsers hier is bijna een onmogelijke opgave", zei ze na afloop. "Ik kom steeds dichterbij en dat is belangrijk. Ik heb wel wat fouten gemaakt, maar het waren er minder dan voorheen."

Vorig jaar veroverde Bos de Europese titel op de natuurijsbaan in St. Moritz, waar volgende week het WK plaatsvindt. "Die baan ligt mij veel beter dan Altenberg. Dus als ik hier vijfde kan worden, zien we wel wat volgende week mogelijk is."

