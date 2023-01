Handballers verslaan Qatar door comeback en houden zicht op knock-outfase WK

De Nederlandse handballers hebben donderdag op het WK een zwaarbevochten 32-30-zege op Qatar geboekt. De ploeg van bondscoach Staffan Olsson keek lang tegen een achterstand aan, maar vocht zich in de slotfase knap terug en blijft zo kansrijk in de hoofdfase.

Nederland begon in het Poolse Katowice bepaald niet overtuigend aan de wedstrijd tegen Qatar, dat in 2015 zilver pakte op het WK. Halverwege stond Oranje met 15-19 achter. In de tweede helft kantelde het beeld en trok de ploeg van Olsson de overwinning naar zich toe.

De Nederlandse handballers zijn voor het eerst in zestig jaar aanwezig op een WK, dat dit jaar in Polen en Zweden wordt gehouden. In 1961 strandde Oranje bij het debuut in de groepsfase.