Hockeyers boeken recordzege: 'Vooral voor aanvallers en middenvelders leuk'

Oranjeverdediger Justen Blok is vol lof over de speelwijze van de hockeyers in het laatste groepsduel van het WK met Chili. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee overklaste de WK-debutant donderdag en boekte de grootste zege ooit op het mondiale toernooi: 14-0.

"Als verdediger hoop je ook achterin wat te doen, maar verder kan je af en toe weinig inbrengen", vertelde Blok voor de camera van Ziggo Sport. "Het is een kwestie van tempo creëren, zodat de aanvallers en middenvelders los kunnen gaan. Dat is voor hen het leuke."

De aanvallers en middenvelders van Oranje kenden geen genade voor Chili, dat halverwege al met 5-0 achterstond. Na rust voerde Nederland de score op tot 14-0, de grootste zege ooit op een WK. Dat record was tot dusver in handen van Australië (12-0-winst op Zuid-Afrika in 2010).

De 10-0 van Blok zorgde voor de meeste vreugdetaferelen, omdat de verdediger als enige veldspeler binnen de selectie nog niet had gescoord in het shirt van Oranje. "Mooi dat-ie eindelijk viel", zei Blok. "Als verdediger is de boel achterin dichthouden je taak, maar ik ben alsnog wel heel blij dat deze goal viel."

'Misschien kunnen we klein beetje ontspannen'

Nederland mag als groepswinnaar de tussenronde overslaan en is direct geplaatst voor de kwartfinales. De ploeg van bondscoach Delmee komt op 25 januari pas weer in actie, maar dat betekent volgens Blok niet dat er ruimte is voor veel ontspanning.

"We hebben nu vijf dagen geen wedstrijd, dus misschien kunnen we een klein beetje ontspannen. Maar de coach kennende, zullen we wel volle bak doorgaan met trainen en het verbeteren van de laatste details", zei hij met een lach.

Bij de laatste acht wacht voor Nederland een duel met de nummer twee uit groep A of nummer drie uit groep B. Op dit moment staan Argentinië en Zuid-Korea op die posities, maar de beslissingen in die poules vallen vrijdag.

