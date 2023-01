Frijns mist door gebroken pols tweede en derde race van Formule E-seizoen

Robin Frijns ontbreekt in de tweede en derde race van het Formule E-seizoen. De Nederlander is aan het herstellen van een gebroken pols, die hij afgelopen weekend bij de seizoensopener opliep.

In de eerste race van het seizoen viel Frijns in Mexico al in de eerste ronde uit. Hij knalde achterop bij de Fransman Norman Nato en liep daarbij een breuk in zijn linkerpols op.

De 31-jarige Frijns werd in Mexico direct geopereerd. Door zijn revalidatie mist hij in ieder geval het dubbelweekend op 27 en 28 januari in Saoedi-Arabië. Hij wordt in die races vervangen door GT3-coureur Kelvin van der Linde.

"Dit zijn niet de omstandigheden waaronder iemand zijn debuut wil maken en ik wens Robin een spoedig herstel. Hij is een belangrijk onderdeel van dit team", zegt Van der Linde.

Het is onbekend wanneer Frijns weer kan instappen. Twee weken na de races in Saoedi-Arabië volgt in India de vierde race van het seizoen. Vervolgens wordt er nog geracet in Zuid-Afrika en daarna is er een korte break van vier weken.

Frijns herstelt momenteel thuis en bedankte via sociale media het personeel van het ziekenhuis in Mexico. "Deze mensen zijn de echte helden van deze wereld. Altijd klaar om mensen te helpen, om het leven van mensen te redden of in mijn geval: mijn carrière", schreef hij.

Eerder

Aanbevolen artikelen