Nederland organiseert volgend jaar voor vierde keer EK beachvolleybal

Het EK beachvolleybal vindt volgend jaar plaats in Nederland, zo heeft volleybalbond Nevobo donderdag bekendgemaakt. Het toernooi wordt voor de vierde keer in ons land gehouden.

Het EK staat van 12 tot en met 18 augustus op het programma, kort na de Olympische Spelen in Parijs. Twee dagen voor de start van het toernooi in Nederland worden de laatste wedstrijden op de Spelen gespeeld.

In het voorjaar wordt bekendgemaakt in welke steden het EK wordt afgewerkt. Dat zal in ieder geval in meerdere steden gebeuren.