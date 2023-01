Schaker Anish Giri ziet zege op Carlsen in Wijk aan Zee als 'historisch moment'

Anish Giri is dolblij met zijn zege op wereldkampioen Magnus Carlsen op het schaaktoernooi van Wijk aan Zee. Zijn overwinning van dinsdag op de Noorse grootmeester noemde hij na afloop "een historisch moment".

Giri won pas voor de tweede keer in zijn schaakcarrière van 's werelds beste schaker. "Dit is absoluut mijn grootste zege ooit", zei de 28-jarige Giri na afloop.

"Die eerste keer dat ik van hem won was twaalf jaar geleden. Ik was zestien, een jochie nog, en ik had het geluk dat hij blunderde. Die zege had destijds veel impact, maar deze zege is mooier."

Carlsen ging tijdens de partij vroeg de fout in, waarna Giri al vrij snel het initiatief nam in de partij. Na 35 zetten verloor de Noor. "Ik heb in een eerlijk gevecht gewonnen door goed spel", vervolgde Giri. "Achteraf durf ik wel te zeggen dat ik briljante keuzes heb gemaakt in het begin van de partij."

'Ik vond hem zwakker dan verwacht'

Giri had weinig spanning en voelde geen druk voorafgaand aan de partij tegen Carlsen. "Gewoonlijk verknal ik het tegen hem en ik achtte de kans vrij groot dat ik dat weer zou doen", legde Giri uit.

"Hij miste op een of andere manier het 'Magnus-effect'. Ik vond hem zwakker dan ik had verwacht. Dat gaf mij wel vertrouwen."

Giri is nog altijd op zoek naar zijn eerste eindzege op het Nederlandse schaaktoernooi. Hij was er al een aantal keren dichtbij, maar slaagde er nog niet in. Dat kwam mede door Carlsen, die het toonaangevende Nederlandse toernooi al acht keer won.

