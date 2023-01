Handballers geven voorsprong weg en komen op WK net tekort voor stunt

De Nederlandse handballers zijn er dinsdag op het WK net niet in geslaagd om te verrassen tegen Noorwegen. De ploeg van bondscoach Staffan Olsson verloor het laatste duel van de eerste ronde met een klein verschil: 26-27.

Nederland wist lange tijd knap mee te komen met Noorwegen, dat op voorhand de favoriet was voor groepswinst in de eerste ronde. Halverwege ging Oranje zelfs met een voorsprong van vier doelpunten (17-13) aan de leiding in het Poolse Krakau.

Na rust stelde de Noren binnen elf minuten orde op zaken door weer op gelijke hoogte te komen (20-20). Daarna volgde een spannende slotfase. Noorwegen maakte zo'n drie minuten voor tijd het verschil door de marge tot twee te vergroten. Zonder keeper, maar met een extra veldspeler kwam Oranje niet verder dan een aansluitingstreffer.

Door het verlies gaat niet Oranje, maar Noorwegen met vier punten naar de hoofdfase van het toernooi. Alleen de resultaten tegen de groepsgenoten die ook doorgaan worden meegenomen. Nederland neemt door de overwinning op Argentinië twee punten mee.

In de hoofdfase neemt Oranje het op tegen Duitsland, Servië en Qatar. Duitsland heeft net als Noorwegen vier punten. Donderdag wacht eerst een duel met het puntloze Qatar. De andere wedstrijden zijn zaterdag (tegen Duitsland) en maandag (tegen Servië). Alleen de top twee gaat door naar de kwartfinales.

Nederland stijgt boven zichzelf uit

Na overtuigende zeges van Nederland op Argentinië en Noord-Macedonië was duidelijk dat met Noorwegen voor het eerst een tegenstander van formaat stond te wachten. De Noren bereikten in 2017 en 2019 al de finale, terwijl Oranje dit jaar pas voor het eerste een wedstrijd won op het WK.

Vooral in de eerste helft steeg Nederland boven zichzelf uit. Na ruim 22 minuten was het verschil tussen Oranje en de grootmacht in het handbal zelfs zes goals. Dat verschil werd nog voor het rustsignaal teruggebracht naar vier: 17-13.

In het tweede bedrijf kwam Noorwegen snel terug tot 20-20, waarna de nummer vijf van het afgelopen EK het meeste over had in een spannende slotfase. Sebastian Barthold klopte drie minuten voor tijd de uitblinkende Oranje-keeper Bart-Ravensbergen en bracht het verschil op twee.

Nederland haalde de keeper eruit voor een extra veldspeler, maar slaagde er niet in om zich terug te vechten. Na de 25-27 van Noorwegen maakte Kay Smits vlak voor tijd nog wel de aansluitingstreffer. Luc Steins (vijf goals) werd uitgeroepen tot beste speler van de wedstrijd.

