Handballers geven voorsprong weg en komen op WK net tekort voor stunt op Noorwegen

De Nederlandse handballers zijn er dinsdag op het WK net niet in geslaagd om te verrassen tegen Noorwegen. De ploeg van bondscoach Staffan Olsson verloor het laatste duel van de eerste ronde met een klein verschil: 26-27.

Nederland wist lange tijd knap mee te komen met Noorwegen, dat op voorhand de favoriet was voor groepswinst in de eerste ronde. Halverwege ging Oranje zelfs met een voorsprong van vier doelpunten (17-13) aan de leiding in het Poolse Krakau.