Piazza twee jaar langer bondscoach volleyballers: 'Spelen zijn het ultieme doel'

Roberto Piazza is ook de komende twee jaar bondscoach van de Nederlandse volleyballers. Volleybalbond Nevobo heeft het contract van de 54-jarige Italiaan tot en met 2024 verlengd.

Piazza is sinds 2019 bondscoach van het Nederlandse team. De volleybalbond verlengde zijn contract in 2021 al voor twee jaar. Ook van de andere stafleden zijn de contracten verlengd.

Onder leiding van Piazza eindigde Oranje in 2021 als vijfde op het EK, de beste prestatie sinds 1999. Afgelopen zomer werd de finale van de Nations League bereikt. Op het WK werd Nederland in de achtste finales uitgeschakeld.

"Het Nederlands team heeft de laatste jaren progressie getoond, zowel in het spel als in behaalde resultaten", licht technisch directeur Herman Meppelink de contractverlenging toe.

In 2023 is er ook wederom een nieuw Nations League-seizoen, inclusief een speelronde van 20 tot en met 25 juni in Rotterdam. Bovendien is Nederland present op het EK in Italië, Bulgarije, Noord-Macedonië en Israël. Dat toernooi begint op 28 augustus.