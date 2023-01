Na 22 jaar weer Nederlands onderonsje op Grand Slam: 'Weten alles van elkaar'

Met de partij tussen Tallon Griekspoor tegen Botic van de Zandschulp in de tweede ronde van de Australian Open staat er woensdag na 22 jaar weer een Nederlands onderonsje op het programma op een Grand Slam-toernooi. Ze treden in de voetsporen van Jan Siemerink en Sjeng Schalken.

"Het zal een battle worden, van de eerste tot de laatste bal", blikt Griekspoor vooruit tegenover persbureau ANP. De Haarlemmer rekende maandag in de eerste ronde af met de Rus Pavel Kotov (6-3, 7-6 (3) en 6-3), terwijl Van de Zandschulp te sterk was voor de Belarus Ilya Ivashka (6-3, 3-6, 7-5 en 6-3).

"Het wordt een interessante wedstrijd tegen Botic", vervolgt Griekspoor. "Ook omdat het niet vaak is voorgekomen dat er twee Nederlanders tegenover elkaar staan op een Grand Slam."

De ontmoeting tussen Van de Zandschulp en Griekspoor wordt het 29e Nederlandse Grand Slam-onderonsje sinds de start van het proftennis in 1968. Dertien keer eerder stonden twee Nederlandse mannen tegenover elkaar en vijftien keer twee Nederlandse vrouwen.

De eerste Nederlandse vrouwenwedstrijd was Marije Schaar tegen Betty Stöve in de tweede ronde van Wimbledon in 1970 (Schaar won in drie sets). Vijftien jaar later zorgden Michiel Schapers en Huub van Boeckel in de derde ronde van de Australian Open voor een Nederlandse primeur bij de mannen (Schapers won in drie sets).

Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor vorige maand voorafgaand aan de finale van het NK tennis. Foto: Getty Images

'Weten donders goed wat we kunnen verwachten'

Het 28e en tot woensdag laatste Nederlandse duel op een Grand Slam was in de tweede ronde van de Australian Open in 2001. Siemerink won toen in vijf sets van Schalken. Beide tennissers kenden elkaar goed en dat is met generatiegenoten Griekspoor (26) en Van de Zandschulp (27) ook het geval.

Op basis van de ranking (34 om 63) is Van de Zandschulp de favoriet. Bovendien won de Veenendaler de twee eerdere confrontaties. "Maar de situatie is nu anders", zegt Van de Zandschulp tegen de NOS. "Tallon is nu in vorm. Hij heeft net een ATP-toernooi (Pune, red.) gewonnen. Hij zal tegen mij met vertrouwen beginnen."

De vraag is wel wat de tactiek wordt van zowel Griekspoor als Van de Zandschulp, die veel met elkaar optrekken en geregeld samen trainen. Griekspoor: "We weten alles van elkaar en weten donders goed wat we kunnen verwachten. Ik ga alles zo goed mogelijk invullen en dan gaan we het zien."

Aanbevolen artikelen