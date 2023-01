Handballers verslaan ook Noord-Macedonië en bereiken hoofdfase WK

De Nederlandse handballers hebben zondag ook hun tweede wedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in het Poolse Krakau Noord-Macedonië (34-24) en is daardoor zeker van de hoofdfase van het toernooi.

Noord-Macedonië kon in de beginfase nog goed mee met Oranje in de Tauron Arena. Bij een stand van 3-3 zette Nederland aan en maakte de ploeg vier goals op rij. Deze voorsprong gaf Oranje niet meer weg.

In de tweede helft liep de ploeg van bondscoach Staffan Olsson uit naar een riante zege. Kay Smits was topscorer van Oranje met tien goals en werd verkozen tot Man of the Match. Keeper Bart Ravensbergen verrichtte opnieuw enkele knappe reddingen.

De overwinning tegen Noord-Macedonië betekent de tweede zege ooit op een WK. Nederland versloeg vrijdag Argentinië ook al met ruime cijfers (29-19). De enige andere WK-deelname van Nederland was in 1961.

Door de zege op Noord-Macedonië is Oranje in groep F al zeker van een plek bij de beste drie landen. Dinsdag sluit Nederland deze fase van het toernooi af met een wedstrijd tegen Noorwegen.

'We hebben het top gedaan'

Dani Baijens, die zondag zeven doelpunten maakte, is blij dat Oranje sterk voor de dag kwam tegen Noord-Macedonië. "Het is een beetje een rare tegenstander, maar we konden er vandaag goed mee overweg", zei hij tegen Viaplay.

"Dan is dit een verdiende uitslag. Het kostte veel kracht in de dekking, maar we hebben het top gedaan. We wisten dat met Noorwegen nog een supertegenstander eraan komt, dus we hadden alles op alles gezet vandaag."

Luc Steins ziet ook volop ruimte voor verbetering. "We willen ons ook gaan meten met de toplanden. Daarvoor moeten we ons blijven verbeteren. Maar voor nu kunnen we tevreden zijn."

Programma Nederland op WK 13 januari: Nederland-Argentinië 29-19

15 januari: Nederland-Noord-Macedonië 34-24

17 januari: Nederland-Noorwegen (20.30 uur)

