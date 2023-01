Trucker Van Kasteren rijdt overtuigend naar eindzege in Dakar Rally

Trucker Janus van Kasteren heeft zondag beslag gelegd op de eindzege in de Dakar Rally in Saoedi-Arabië. De Nederlander verdedigde zijn koppositie met succes tijdens de laatste etappe tussen Al-Hofuf en Dammam.

Van Kasteren begon de slotdag met een voorsprong van één uur, 16 minuten en 42 seconden op de Tsjech Martin Macik. Die marge kwam geen moment in gevaar. Van Kasteren finishte zes minuten na dagwinnaar Jaroslav Valtr, die allang was uitgeschakeld voor de eindzege.

Van Kasteren komt uit voor het rallyteam van Gerard de Rooy, in 2016 de vorige Nederlandse winnaar bij de trucks. De rijder uit Veldhoven had het in begin van de Dakar Rally nog lastig, maar won langzaam maar zeker terrein in het klassement.