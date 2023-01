Frijns loopt polsbreuk op bij crash in eerste race van Formule E-seizoen

Robin Frijns is zaterdag het nieuwe seizoen in de elektrische raceklasse Formule E in mineur begonnen. De Limburger viel in Mexico met een polsbreuk uit na een crash in de eerste ronde.

Frijns was op het Autódromo Hermanos Rodríguez de eerste uitvaller, nadat hij stevig in contact was gekomen met de Fransman Norman Nato. De coureur van ABT Cupra klapte hard achterop bij Nato.

Voor Frijns betekende het dat zijn openingsrace er al in de openingsronde op zat, terwijl hij in de afgelopen twee seizoenen juist elke race de finish haalde. De 31-jarige Nederlander werd voor verder onderzoek naar een ziekenhuis in Mexico gebracht.

De race werd gewonnen door Jake Dennis, een Brit in dienst van Avalanche Andretti. De Duitser Pascal Wehrlein (Porsche), vorig jaar nog de beste in Mexico, werd tweede. De derde plek was voor de Braziliaan Lucas Di Grassi (Mahindra).

De aard van de blessure van Frijns is vooralsnog onbekend, dus het is onduidelijk of hij er het volgende Formule E-weekend bij kan zijn. Dat is over twee weken, met twee races in Saoedi-Arabië.

