Hockeyers beginnen WK met eenvoudige overwinning op Maleisië

De Nederlandse hockeyers zijn goed begonnen aan het WK in India. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee won zaterdag de eerste groepswedstrijd van Maleisië met 4-0.

Na een moeizaam eerste kwart opende Thijs van Dam in de negentiende minuut de score in de Indiase stad Rourkela. Jip Janssen benutte vlak voor rust een strafbal en daarmee was het duel beslist. Teun Beins maakte uit een strafcorner de 3-0 en Jorrit Croon bepaalde de eindstand op 4-0.

Bij Oranje was er nog wel schrik om aanvoerder Thierry Brinkman. De zoon van oud-tophockeyer Jacques Brinkman kwam aan het einde van het derde kwart lelijk ten val en ging met zichtbaar veel pijn naar de kant. Een paar minuten voor het einde maakte hij alweer zijn opwachting, waardoor de grootste zorgen verdwenen.

Nederland speelt maandag al de tweede groepswedstrijd. Dan is Nieuw-Zeeland de tegenstander. De Nieuw-Zeelanders wonnen eerder op de dag met 3-1 van Chili, dat donderdag Oranje treft in het laatste groepsduel. Alleen de groepswinnaar plaatst zich voor de kwartfinales. De nummers twee en drie gaan naar de tussenronde.

Oranje maakt in India jacht op de eerste wereldtitel sinds 1998. Na de gewonnen finale in Utrecht verloor Nederland in 2014 en 2018 de eindstrijd van de mondiale eindronde. In 2021 liep de Olympische Spelen in Tokio op een drama uit. Nederland werd in de kwartfinales uitgeschakeld, waarna Max Caldas vertrok als bondscoach. Sindsdien heeft recordinternational Delmee de leiding.

Stand in groep C 1. Nederland 1-3 (+4)

2. Nieuw-Zeeland 1-3 (+2)

3. Chili 1-0 (-2)

4. Maleisië 1-0 (-4)

De hockeyers hadden weinig te duchten van Maleisië. Foto: ANP

Oranje komt zenuwachtige start te boven

Met tien WK-debutanten en een fors verjongde ploeg kwam Oranje zenuwachtig uit de startblokken tegen Maleisië. Nederland leed veel onnodig balverlies. Tegelijkertijd had de ploeg van Delmee weinig te duchten van de nummer elf van de wereldranglijst.

Nederland speelde langzaam de zenuwen van zich af en dat resulteerde in de negentiende minuut in de openingstreffer van Van Dam. Een pass van Lars Balk kwam via Maleisische spelers voor de stick van Van Dam, die met een wippertje koeltjes afrondde: 1-0.

Oranje raasde vervolgens als een wervelwind over Maleisië en kwam vier minuten na de openingstreffer op 2-0. Janssen mocht aanleggen voor een strafbal nadat Jonas de Geus op zijn stick werd geslagen bij een schot. De specialist van Nederland maakte geen fout vanaf de stip.

Maleisië beet na de onderbreking nog van zich af, maar doelman Pirmin Blaak hield bij twee strafcornerpogingen zijn doel schoon. Aan de andere kant was Beins wel succesvol vanaf de kop van de cirkel (3-0). Het was voor hem zijn eerste goal in Oranje.

In de laatste minuut van de wedstrijd rondde Croon een fraaie aanval koelbloedig af. Daarmee hielp de sterspeler Oranje aan een foutloze start van het WK.

Eerder

Aanbevolen artikelen