Handballers na historische winst op WK: 'We gaan een paar colaatjes drinken'

De euforie is groot bij de Nederlandse handballers na de eerste overwinning ooit op een WK. Er is zelfs ruimte voor een klein feestje. Oranje begon het toernooi vrijdag in het Poolse Krakau met een 29-19-overwinning.

"Dit is de perfecte start; het geeft ons energie voor de rest van het toernooi", zei de Zweedse Oranje-bondscoach Staffan Olsson na afloop voor de camera van Viaplay. Zijn spelers stonden op dat moment nog juichend op het veld. "Maar als een saaie coach moet ik nu zeggen dat we met beide benen op de grond moeten blijven staan", vervolgde Olsson met een glimlach.

Zondag wacht Nederland al de volgende groepswedstrijd op het WK, dat in Polen en Zweden gehouden wordt. "We kunnen hier kort van genieten", vertelde keeper Bart Ravensbergen. "Toevallig hebben we vandaag twee jarigen in het team en die mogen rondjes geven. We gaan een paar colaatjes drinken."

De 29-jarige Ravensbergen was een van de uitblinkers in de eerste WK-wedstrijd van Oranje sinds 1961, toen de ploeg roemloos werd uitgeschakeld. Hij werd bij zijn debuut op het mondiale toernooi verkozen tot man van de wedstrijd. "Ik keerde in het begin een penalty en kwam er zo meteen lekker in. Ik droomde vooraf dat het zo zou lopen en dat is gebeurd."

'Hopelijk is dit het begin van iets moois'

Door de overwinning op Argentinië heeft Nederland een goede uitgangspositie om door te gaan naar de hoofdronde van het WK. Oranje moet dan bij de eerste drie eindigen in een groep van vier, met verder Noord-Macedonië en Noorwegen als tegenstanders. Die landen worden wel hoger ingeschaald dan Argentinië.

"De uitgangspositie is nu goed", zei Ravensbergen. "We kunnen zonder druk toewerken naar het duel met Noord-Macedonië en wie weet pakken we een bonuspunt.

Bobby Schagen, die zes keer scoorde tegen Argentinië, benadrukte dat Oranje wel een hoger niveau moet halen om ook Noord-Macedonië te kunnen verslaan. "We hebben veel goed gedaan, maar het kan beter", vertelde Schagen. "Argentinië is geen tegenstander die ons tot het uiterste dwingt, Noord-Macedonië is dat wel. Hopelijk is dit het begin van iets moois."

Nederland-Noord-Macedonië begint zondag om 20.30 uur in Krakau, waarna Oranje de eerste ronde dinsdag afsluit tegen Noorwegen.

Kay Smits was met zeven treffers topscorer aan Nederlandse kant. Foto: REUTERS

