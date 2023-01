Russisch antidopingbureau pleit kunstrijdster Valieva vrij in olympische dopingzaak

Het Russische antidopingbureau RUSADA gaat kunstrijdster Kamila Valieva niet straffen voor het overtreden van de dopingregels in aanloop naar de Olympische Spelen van vorig jaar in Peking. Volgens RUSADA is er geen sprake van "schuld of nalatigheid" door de nu zestienjarige Russin.

Valieva testte in december 2021 positief op de verboden stof trimetazidine tijdens de Russische nationale kampioenschappen. Maar het resultaat werd pas op 8 februari bekendgemaakt, een dag nadat ze met het Russische team de landenwedstrijd had gewonnen op de Spelen.

De dopingzaak leidde tot een rel op de Winterspelen. Sporttribunaal CAS bepaalde in een spoedzitting dat Valieva, hangende het onderzoek, toch mocht meedoen aan het individuele toernooi. Valieva eindigde mede door een val als vierde op de individuele kür.

RUSADA wilde tot voor kort het dopingonderzoek van Valieva niet delen, omdat de schaatsster minderjarig is. Dit zorgde voor een boze reactie van onder meer het Amerikaanse antidopingagentschap USADA, dat openheid en transparantie eiste.

1:18 Afspelen knop Bekijk de mislukte kür die kunstrijdster Valieva olympisch goud kostte

WADA is bezorgd

Het wereldantidopingbureau WADA zegt "bezorgd" te zijn over de bevindingen van RUSADA. Het WADA overweegt hoger beroep aan te tekenen bij het CAS.

Valieva beweerde dat de verboden stof trimetazidine in haar lichaam was gekomen doordat ze uit het glas van haar opa had gedronken. Haar grootvader had volgens haar advocaten hartproblemen en trimetazidine is een middel voor hartpatiënten.

Door de rel rond Valieva besloot de internationale schaatsfederatie ISU de minimumleeftijd om mee te mogen doen aan seniorencompetities te verhogen van vijftien naar zeventien jaar.

Eerder

Aanbevolen artikelen