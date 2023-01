Handballers boeken tegen Argentinië eerste overwinning ooit op WK

De Nederlandse handballers zijn vrijdag met een historische overwinning begonnen aan het WK in het Poolse Krakau. Oranje versloeg Argentinië met ruime cijfers (29-19) en boekte zo de eerste zege ooit op een wereldkampioenschap.

Nederland startte in Tauron Arena sterk tegen de Argentijnen en leidde halverwege met 14-11. In de tweede helft liep de ploeg van de Zweedse bondscoach Staffan Olsson verder uit en werd de overwinning over de streep getrokken.

Kay Smits was topscorer aan Nederlandse kant met zeven doelpunten, terwijl keeper Bart Ravensbergen indruk maakte met meerdere knappe reddingen. De doelman werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd.

Het is pas de tweede keer dat Oranje meedoet aan een WK. Bij het WK-debuut in 1961 verloor de ploeg van Frankrijk en Duitsland en was het toernooi voorbij, waarna Nederland zich nooit meer plaatste.

De laatste jaren is Oranje bezig aan een opmars, terwijl de Nederlandse handbalvrouwen al jaren tot de wereldtop behoren. Dankzij een wildcard mogen de mannen nu ook meedoen aan het WK.

Keeper Bart Ravensbergen was een van de uitblinkers aan Nederlandse kant. Foto: Getty Images

Oranje op koers voor plek in hoofdronde

Door de overwinning ligt Oranje op koers voor een plek in de hoofdronde van het WK, dat in Polen en Zweden gehouden wordt. De eerste drie van de vier landen in groep F gaan door. Noord-Macedonië en Noorwegen zijn de andere tegenstanders. Die twee landen worden wel hoger ingeschaald dan Argentinië.

Oranje wist vooraf dat Argentinië, dat voor de twaalfde keer meedoet aan een WK, verslagen moest worden om een reële kans te houden op een plek in de hoofdronde. Die wetenschap haalde het beste in de ploeg naar boven. Met veel energie liep Nederland snel uit naar 12-6, maar in de laatste minuten voor rust werd het spel iets minder. Halverwege was de stand 14-11, met Smits met vijf goals als uitblinker.

Nederland was in de tweede helft meteen sterk en liep uit naar 19-12. Daarmee was het duel al bijna beslist. Als de Argentijnen een kans kregen, was het vaak keeper Ravensbergen die zich onderscheidde met een knappe redding.

In de slotfase bekroonde Ravensbergen zijn goede optreden met een doelpunt. De keeper gooide de bal van grote afstand in het lege Argentijnse doel en zette de stand zo op 26-17. Een paar minuten later was de eerste WK-zege van Oranje een feit. Het zorgde voor enorme euforie bij de ploeg van bondscoach Olsson.

Aan het begin van de tweede helft liep Oranje snel uit. Foto: REUTERS

