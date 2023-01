Van Barneveld wint door sensationele comeback en treft wereldkampioen Smith

Delen via E-mail

Raymond van Barneveld heeft zich vrijdag op spectaculaire wijze geplaatst voor de halve finales van de Bahrain Darts Masters. De Nederlander stond met 1-5 achter tegen de mondiale nummer vijf Luke Humphries, maar leverde een comeback af: 6-5. In de halve eindstrijd wacht de wereldkampioen.

Van Barneveld verloor de eerste twee legs waaraan hij mocht beginnen en stevende af op een forse nederlaag. Maar de 55-jarige Hagenaar knokte zich terug in de wedstrijd en schreef de laatste vijf legs op zijn naam: 6-5.

De vijfvoudig wereldkampioen noteerde een sterk gemiddelde van 101,10 per drie pijlen. Hij gooide iets beter dan in zijn eerste wedstrijd tegen de Japanner Yuki Yamada (98,16).

Van Barneveld neemt het later op de avond in de halve finales op tegen Michael Smith. De kersverse wereldkampioen won zijn kwartfinale tegen Dimitri Van den Bergh met 6-4. Ook de finale wordt vrijdag afgewerkt.

Michael van Gerwen is niet aanwezig op het eerste toernooi van de World Series of Darts 2023. De verliezend WK-finalist is op vakantie.