Van Barneveld komt tekort tegen wereldkampioen Smith op Bahrain Darts Masters

Raymond van Barneveld is er vrijdag niet in geslaagd de finale van de Bahrain Darts Masters te bereiken. De nummer 29 van de wereld verloor in de halve eindstrijd met 5-7 van wereldkampioen Michael Smith.

Van Barneveld deed niet veel onder voor Smith. De wedstrijd ging lange tijd gelijk op, maar de mondiale nummer één had aan één break genoeg om de Nederlander opzij te zetten.

Van Barneveld had een aardig gemiddelde van 95,81 per drie pijlen. Smith had een beter moyenne (98,28). De vijfvoudig wereldkampioen presteerde op de dubbels wel beter (uitgooipercentage 45 om 35).

"Het was een zware wedstrijd, zoals ik had verwacht tegen de nummer één van de wereld", reageerde Van Barneveld op sociale media. "Ik kan niet zeggen dat ik niet teleurgesteld ben. Maar ik blijf hard werken en kijk met een positief gevoel naar de toekomst."

'Barney' stond in de halve eindstrijd door een spectaculaire comeback in de kwartfinales. Hij stond met 1-5 achter tegen de mondiale nummer vijf Luke Humphries, maar knokte zich alsnog naar een 6-5-zege.

Smith neemt het in de finale op tegen Gerwyn Price. De Welshman was in zijn halve finale met 7-3 te sterk voor de Engelsman Rob Cross.

Michael van Gerwen is niet aanwezig op het eerste toernooi van de World Series of Darts 2023. De verliezend WK-finalist is op vakantie.

