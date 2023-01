Skeletonster Bos pakt brons bij wereldbekerwedstrijd in Altenberg

Skeletonster Kimberley Bos is bij de wereldbekerwedstrijd in het Duitse Altenberg als derde geëindigd. De Nederlandse moest bij de vijfde race van het wereldbekerseizoen de Duitsers Tina Hermann en Susanne Kreher voor zich dulden.

De 29-jarige Bos gaf in totaal 1,22 seconden toe op winnares Hermann en was over twee runs 0,18 seconden langzamer dan Kreher. De Nederlandse noteerde de zesde (59,08) en de tweede tijd (58,37), Hermann was twee keer de snelste (58,05 en 58,18).