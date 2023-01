Autocoureur Loeb wint weer in Dakar, spannende ontknoping bij motoren

Autocoureur Sébastien Loeb heeft vrijdag zijn vijfde etappezege op rij geboekt in de Dakar Rally. De negenvoudig wereldkampioen rallyrijden was in Saoedi-Arabië ook de snelste in de twaalfde etappe, een klassementsproef over 185 kilometer.

In het algemeen klassement klom Loeb naar de tweede plaats, op bijna 1,5 uur achterstand van Dakar-legende Nasser Al Attiyah. De 48-jarige Fransman won de Dakar Rally nog nooit. Hij werd wel twee keer tweede, onder meer vorig jaar achter Al Attiyah.

Al Attiyah koerst af op zijn vijfde eindoverwinning in de woestijnrally. Loeb kruipt weliswaar steeds iets dichterbij in het klassement, maar de achterstand van bijna 1,5 uur lijkt te groot.

Bij de motoren is de strijd om de eindzege heel wat spannender. Met nog twee etappes te gaan, nam de Australiër Toby Price de leiding in het klassement over van de Amerikaan Skyler Howes.

Price werd derde in de twaalfde etappe, achter de Chileense winnaar José Ignacio Cornejo en de Australiër Daniel Sanders. Howes eindigde als zesde en heeft nu 28 seconden achterstand op Price in het klassement. De Argentijn Kevin Benavides staat derde op 2.40 minuten.

De trucks, waar de Nederlander Janus van Kasteren leidt in het klassement en landgenoot Martin van den Brink hem op de hielen zit, moeten nog finishen. Dakar Rally duurt tot en met zondag.

Eerder

Aanbevolen artikelen