Waarom Verhoeven zich zorgen moet maken over titelgevecht met 'fan' Plazibat

Rico Verhoeven hoopt later dit jaar tegen Antonio Plazibat voor de elfde keer een aanval op zijn kampioensgordel af te slaan. Drie redenen waarom de wereldkampioen zich zorgen moet maken over zijn gevecht met de in Nederland relatief onbekende Kroaat, die erg veel indruk maakt bij GLORY.

Plazibat is geobsedeerd door Verhoeven

Plazibat maakt er al maanden geen geheim van dat hij niemand liever wil verslaan dan Verhoeven. De 28-jarige Kroaat daagde de titelhouder uit na overwinningen en deed dat ook op Instagram (hij vroeg zijn volgers te helpen 'zoeken' naar Verhoeven). GLORY bood hem maar geen kans. Tót nu.

De obsessie van de flamboyante Plazibat kwam donderdag weer tot uiting in Utrecht, waar hij officieel werd voorgesteld als tegenstander van Verhoeven. Hij noemde zichzelf meermaals de "grootste fan" en de "grootste vriend" van de wereldkampioen, van wie hij al jaren iedere stap zegt te volgen.

"Ik ken hem beter dan dat hij zichzelf kent", voegde Plazibat eraan toe, gevolgd door een analyse van de manier waarop zijn Nederlandse tegenstander zich in de ring beweegt en gedraagt.

Hoe Plazibat reageerde toen hij hoorde dat het gevecht vanwege de zware knieblessure van Verhoeven pas na de zomer wordt gehouden? "Volgens een vriend keek ik alsof ik hoorde dat er zojuist iemand overleden was."

Verhoeven heeft het moeilijk met 'hardhitters'

De kickboksstijl van Plazibat (weinig trappen en vooral veel en hard slaan) is een stijl die Verhoeven al meerdere keren aan het wankelen heeft gebracht. Zo brachten Badr Hari en Jamal Ben Saddik hem de laatste jaren met een soortgelijke benadering in de problemen, al stapte Verhoeven toen wel als winnaar uit de ring.

Zijn huisstijl leverde Plazibat al veel succes op. De zwaargewicht won zeven van zijn acht partijen sinds zijn debuut voor GLORY in 2019. Zijn laatste tegenstanders - Benjamin Adegbuyi, Raul Catinas en tweemaal Tarik Khbabez - gingen op knock-out of technische knock-out ten onder.

Dankzij de ijzersterke reeks is Plazibat al lange tijd de hooggeplaatste GLORY-vechter achter wereldkampioen Verhoeven. De in Split geboren vechter is niet van plan zijn tactiek voor het titelgevecht aan te passen.

"Ik wil het zo snel mogelijk afmaken, net als tegen Catinas", doelde hij donderdag op zijn vorige gevecht, waarin hij zijn Roemeense opponent al na anderhalve minuut neersloeg. "Ik wil niet op punten winnen, maar op knock-out. Dan is er geen twijfel over wie de beste is."

'Ringroest' ligt op de loer voor geblesseerde Verhoeven

En dan is er natuurlijk nog de blessure van Verhoeven. De 33-jarige topvechter heeft in zijn loopbaan nog nooit met zo'n fysieke tegenslag te maken gehad en gaat dus een onzekere periode tegemoet.

Door het maandenlange herstel is het straks zo'n twee jaar geleden dat Verhoeven voor het laatst namens GLORY in de ring stond. Zijn laatste gevecht dateert van oktober 2021, toen hij het opnam tegen Ben Saddik.

De Nederlander vocht afgelopen oktober weliswaar op zijn eigen evenement HIT IT tegen Hesdy Gerges, maar merkte toen al dat een lange periode zonder wedstrijd hem geen goed had gedaan. Hij sprak van 'ringroest': het zoeken naar ritme als je als vechter lange tijd niet meer in de ring hebt gestaan.

Plazibat kan niet wachten tot Verhoeven weer fit is en richtte zich tijdens het persmoment in Utrecht nog even rechtstreeks tot zijn rivaal. "Ik hoop dat je knie zo snel mogelijk weer in orde is", zei hij. "Doe wat je moet doen. Ik wil de allerbeste versie van Rico verslaan. Geen excuses."

