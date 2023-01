Verhoeven wacht lang herstel: 'Hopelijk ren ik zo snel mogelijk weer naar de ring'

Het was donderdag de bedoeling dat Antonio Plazibat groots zou worden aangekondigd als komende tegenstander van Rico Verhoeven, maar het ging bij het persmoment in Utrecht vooral over de zware knieblessure die de wereldkampioen deze week opliep. Verhoeven wacht een lang herstel, maar is hoopvol.

Verhoeven was zich woensdag zoals altijd aan het opwarmen voor een training, toen het plots misging. Aanvankelijk had de zwaargewicht niet eens in de gaten dat het écht foute boel was.

"Ik was aan het schaduwboksen en zette een stap opzij, waarbij ik mijn voet neerzette en mijn knie doordraaide. Ik heb geen idee hoe dat kon", aldus Verhoeven, die niet wilde zeggen wat de exacte schade aan zijn knie is.

"Ik voelde dat het niet goed was, maar ik ben niet van het aanstellen en ging door. Maar ik had écht pijn. Stekende pijn. Vlak daarna blies mijn knie helemaal op."

4:47 Afspelen knop Verhoeven kreeg hulp aan Memphis na 'voetbalblessure': 'Erg blij mee'

'Dit zal misschien voor frustratie gaan zorgen'

Er volgde direct een MRI-scan en een bezoek aan een specialist. Het resultaat: een "zwaar teleurstellende" uitslag. Verhoeven wordt dinsdag geopereerd en wacht een herstel van zes tot negen maanden. Zo zwaar geblesseerd was hij nog nooit.

Verhoeven vindt het herstel "geen probleem", maar is wel benieuwd naar de komende periode. "Ik heb altijd op een goed level kunnen blijven. Straks mag ik mijn lichaam maar op een bepaald percentage belasten", vertelde hij.

"Dat zal misschien voor wat frustratie gaan zorgen. Maar er zijn genoeg mogelijkheden om zo fit mogelijk te blijven. Wanneer het mogelijk is, rennen we weer naar de ring."

1:58 Afspelen knop Waarom niet Overeem, maar Plazibat de tegenstander van Verhoeven wordt

'Er is niemand anders dan Plazibat'

Naar verwachting volgt Verhoevens kenmerkende sprint naar de ring in september of oktober, waarbij Plazibat dus zijn tegenstander is. De Kroaat is achter Verhoeven de hoogstgeplaatste zwaargewicht op de GLORY-ranglijst en maakt al langere tijd veel indruk.

"Hij verdient dit gevecht, maar er is ook niemand anders. Iedereen wil het, maar niet iedereen verdient het", zei Verhoeven over het gebrek aan concurrentie in de top van het zwaargewicht.

De 33-jarige Nederlander kon er wel van genieten dat Plazibat de afgelopen tijd vaak openlijk om een onderling gevecht vroeg. De Kroaat gooide er onder meer zijn Instagram-pagina vol mee.

"Het is een eer als iemand zijn Instagram-pagina zo aan jou wijdt", zei Verhoeven lachend. "Hij zegt dat hij een grote fan van me is en dat ik zijn grootste vriend ben. Hopelijk zijn we na het gevecht ook nog vrienden."

0:36 Afspelen knop Verhoeven neemt uitdaging van opgefokte concurrent Plazibat aan

Eerder

Aanbevolen artikelen