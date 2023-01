Trucker Van den Brink wint etappe in Dakar Rally en zit Van Kasteren op de hielen

Delen via E-mail

Trucker Martin van den Brink heeft donderdag de elfde etappe van de Dakar Rally gewonnen. Het is de derde Nederlandse dagzege op rij in de woestijnrally. Klassementsleider Janus van Kasteren verloor flink wat tijd en heeft nog een kleine voorsprong op Van den Brink.

Van den Brink was veruit de sterkste in 427 kilometer lange etappe van Shaybah naar Rub Al Khali in Saoedi-Arabië. De Gelderlander liet de Tsjech Martin Macík ruim achttien minuten achter zich. De Nederlander Pascal de Baar werd kort achter Macík derde.