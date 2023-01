NFL-speler Hamlin mag thuis verder herstellen van hartstilstand

NFL-speler Damar Hamlin, die negen dagen geleden tijdens een wedstrijd van zijn club Buffalo Bills een hartstilstand kreeg, is woensdag uit het ziekenhuis in het Amerikaanse Buffalo ontslagen. De Amerikaan heeft groen licht om thuis verder te herstellen.

De afgelopen dagen verbleef de Americanfootballspeler in een ziekenhuis in Buffalo. Daar onderging hij verschillende tests. "Op basis daarvan zijn we ervan overtuigd dat hij het ziekenhuis veilig kan verlaten om thuis en bij de Bills verder te revalideren", zegt arts Jamie Nadler in een verklaring.