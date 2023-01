Tata Steel-schaaktoernooi neemt maatregelen om vals spel te voorkomen

Het Tata Steel-schaaktoernooi, dat vrijdag begint, neemt diverse maatregelen om vals spel te voorkomen. Zo worden schakers bij binnenkomst in Wijk aan Zee gescand en mogen toeschouwers geen foto's maken.

Carlsen verliet in september een toernooi in de Verenigde Staten nadat hij had verloren van Niemann. Even later gaf de 32-jarige Noor bij een online partij tegen Niemann al na één zet op. De negentienjarige Amerikaan zou met behulp van apparatuur hebben valsgespeeld, mogelijk met een seksspeeltje.