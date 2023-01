Leider Loprais niet van start in Dakar Rally na dodelijk ongeval met toeschouwer

Trucker Ales Loprais is woensdag niet van start gegaan in de tiende etappe van de Dakar Rally na het dodelijke ongeval van een dag eerder. De Tsjechische klassementsleider reed in de negende rit per ongeluk een Italiaanse toeschouwer ondersteboven.

Loprais lag dinsdagavond al op bed toen hij hoorde dat hij de toeschouwer had aangereden. De trucker reed over een zandduin, terwijl de 69-jarige man zich achter de heuvel bevond. De man overleed enkele uren later.

"De stewards hebben ons de beelden van het ongeval laten zien", vertelt Loprais in een video op Facebook. De Italiaanse man zou volgens de coureur na een paar uur onwel zijn geworden en vervolgens een hartaanval hebben gekregen.

"Onze actie heeft een mensenleven gekost. En indirect is het mijn fout, omdat ik achter het stuur zat. Ik moet eerlijk zeggen dat wij helemaal niets hebben gemerkt."

Loprais heeft zichzelf aangegeven en werkt mee aan het onderzoek dat door de autoriteiten is gestart. "Het spijt me enorm. Dit zal ik de rest van mijn leven met me meedragen."

Loprais was de leider in het klassement. De Nederlander Janus van Kasteren schuift nu door naar de eerste plek. De Dakar Rally duurt tot en met 15 januari.

