Trucker Van Kasteren pakt dagzege in Dakar Rally, gecrashte Sainz gaat door

Trucker Janus van Kasteren heeft dinsdag de negende etappe in de Dakar Rally gewonnen. Het is de tweede dagzege van de Nederlander. De Spaanse rallyrijder Carlos Sainz was na zijn crash gestopt, maar besloot later alsnog de race in Saoedi-Arabië voort te zetten.

Van Kasteren versloeg landgenoot Pascal de Baar in de 358 kilometer lange rit van Riyad naar Haradh. Door zijn goede prestatie stijgt de Nederlander naar de tweede plek in het algemeen klassement, achter de Tsjech Ales Loprais.

De zestigjarige Sainz, vader van de gelijknamige Formule 1-coureur, crashte al na 6 kilometer. Hij liet zich met een helikopter naar het ziekenhuis vervoeren voor nader medisch onderzoek. Maar Sainz bedacht zich en liet zich weer terugbrengen naar de plek waar zijn gehavende Audi stond.

De Fransman Sébastien Loeb boekte zijn derde etappezege bij de auto's. De coureur had aan de finish ruim drie minuten voorsprong op de Litouwer Vaidotas Zala. Loeb staat derde in het klassement, op 1 uur en 43 minuten van leider Nasser Al Attiyah.

De Argentijn Luciano Benavides heeft bij de motoren de rit gewonnen. Hij was op zijn Husqvarna de snelste in de proef over 358 kilometer door de woestijn. Aan de finish had hij ongeveer een minuut voorsprong op de Australiër Toby Price (KTM). Voor Benavides was het zijn tweede dagsucces.

Klassementsleider Skyler Howes (Husqvarna) eindigde als derde op een kleine drie minuten. Hij verspeelde kostbare tijd op Price, die in de tussenstand nog maar drie seconden achterstand op Howes heeft. Luciano's broer Kevin Benavides (KTM) is derde in het klassement op vijf minuten.

