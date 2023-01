Trucker Mitchel van den Brink moet dagzege aan Tsjech laten in Dakar Rally

Mitchel van den Brink is zondag als tweede geëindigd in de achtste etappe van de Dakar Rally in Saoedi-Arabië. De Nederlandse trucker moest de Tsjech Martin Macik voor zich dulden.

De twintigjarige Van den Brink moest 59 seconden toegeven op Macik. De Tsjech Alais Lopres finishte als derde en behield de leiding in het algemeen klassement.

Lopres liep uit op Martin van den Brink, die in de proef een kwartier verloor op de klassementsleider. Janus van Kasteren, de winnaar van de zevende etappe, verspeelde ook veel tijd. Hij staat nog wel derde in de tussenstand.

Sébastien Loeb, negenvoudig wereldkampioen rallyrijden, schreef de 346 kilometer lange proef bij de auto's op zijn naam. De Fransman profiteerde van een tijdstraf voor Carlos Sainz.

De Spanjaard legde de proef als snelste af, maar kreeg vijf strafminuten bij zijn tijd opgeteld. Hij reed meer dan 40 kilometer per uur te hard op een stuk van het parcours waar 30 kilometer per uur als maximumsnelheid gold.

Sainz eindigde daardoor als derde, ook nog achter Nasser Al-Attiyah. De titelverdediger uit Qatar heeft de leiding in het algemeen klassement bij de auto's nog altijd stevig in handen.

Opnieuw een andere winnaar bij motoren

Ross Branch (Hero) won de achtste etappe bij de motoren. De rijder uit Botswana nam halverwege de rit van Al Duwadimi naar Riyad de leiding over van de Amerikaan Mason Klein (KTM), die na een tijdstraf als derde eindigde. De Australiër Daniel Sanders (GasGas) werd tweede op ruim drie minuten.

Klein leek eerst de leiding in het klassement over te nemen, maar door de straf van twee minuten ging dat niet door. De koppositie blijft in handen van zijn landgenoot Skyler Howes, die als zeventiende eindigde op 15.06 minuten van etappewinnaar Branch. De Argentijn Kevin Benavides en Klein volgen beiden op één minuut en dertien seconden van Howes.

Branch is al de achtste motorrijder die in deze Dakar Rally (inclusief proloog) een etappe wint. Geen enkele rijder slaagde er tot dusver in twee dagzeges te boeken. De Botswaan won in 2020 al eens een etappe in de woestijnrally die nog een week duurt. Maandag volgt een officiële rustdag.

