Skiester Shiffrin evenaart recordaantal wereldbekerzeges van Vonn

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Skiester Mikaela Shiffrin heeft zondag het recordaantal wereldbekerzeges van haar landgenote Lindsey Vonn geëvenaard. De Amerikaanse boekte in het Sloveense Kranjska Gora haar 82e overwinning.

De 27-jarige Shiffrin was in Kranjska Gora met 1.52,53 bijna acht tienden van een seconde sneller dan Federica Brignone uit Italië. Het verschil met de Zwitserse Lara Gut-Behrami, die het brons pakte, was bijna een seconde.