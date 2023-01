Van Loon moet Dakar Rally verlaten na crash, zege voor trucker Van Kasteren

Erik van Loon heeft de Dakar Rally zaterdag moeten verlaten. De Nederlander crashte in de zevende etappe met zijn auto. Bij de trucks boekte Janus van Kasteren zijn eerste dagzege.

De 54-jarige Van Loon werd na zijn crash met rugklachten afgevoerd naar het ziekenhuis. Het team meldde later dat de Brabander en bijrijder Sébastien Delaunay in orde zijn.

Vooraf zei Van Loon dat hij de ambitie had in de top vijf te eindigen, maar het ging hem niet voor de wind in Saoedi-Arabië. De coureur uit Eersel was in de proloog al een keer over de kop geslagen en in de tweede etappe greep hij net naast de dagzege.

Na nog een crash in de vijfde etappe zat een goed klassement voor Van Loon er al niet meer in. In 2015 werd de Nederlandse autocoureur vierde in het eindklassement van de Dakar Rally.

De zevende etappe bij de auto's werd gewonnen door Yazeed Al Rajhi uit Saoedi-Arabië. Hij revancheerde zich daarmee voor zijn optreden van een dag eerder, toen hij door technische problemen ruim vijf uur had verloren. Het was zijn eerste ritzege in deze editie van de woestijnrally.

De Qatarees Nasser Al Attiyah eindigde als veertiende, maar is nog altijd de onbedreigde leider in het algemeen klassement. Hij heeft ruim een uur voorsprong op zijn Zuid-Afrikaanse teamgenoot Henk Lategan.

Nederlander Van Kasteren heeft dagzege eindelijk binnen

Bij de trucks boekte Van Kasteren eindelijk zijn felbegeerde dagsucces. De Brabander arriveerde na 3 uur 35 minuten en 10 seconden als eerste in het bivak van Al Duwadimi na een proef van 333 kilometer.

De Tsjech Ales Loprais finishte op 3.42 minuten achterstand als tweede en nam de leiding in het algemeen klassement over van de Nederlander Martin van den Brink, die als derde eindigde op 6.19. De vierde plaats was voor Mitchel van den Brink, die vrijdag nog de zesde etappe op zijn naam had geschreven.

Voor Van Kasteren was het een grote opluchting dat hij eens een keer geen tegenslag kende in een etappe. In de afgelopen dagen reed hij vaak het hardst door het zand, maar lekke banden, motorpech en andere technische tegenslag voorkwamen steeds dat hij de etappe won. Zaterdag in de zevende proef zat alles wel mee.

In het algemeen klassement heeft Loprais maar een relatief kleine voorsprong van 2 minuten op Martin van den Brink.

De motoren kwamen zaterdag niet in actie. De organisatie besloot daartoe nadat zware regen vrijdag voor veel vertraging had gezorgd. De Amerikaan Skyler Howes is de leider op dit onderdeel.

