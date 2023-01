Van Loon moet Dakar Rally verlaten na crash in zevende etappe

Erik van Loon heeft de Dakar Rally zaterdag moeten verlaten. De Nederlander crashte in de zevende etappe met zijn auto.

Vooraf zei Van Loon dat hij de ambitie had in de top vijf te eindigen, maar het ging hem niet voor de wind in Saoedi-Arabië. De coureur uit Eersel was in de proloog al een keer over de kop geslagen en in de tweede etappe greep hij net naast de dagzege.