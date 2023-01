Noor Granerud wint ook vierde wedstrijd en pakt eindzege in Vierschansentournee

Delen via E-mail

Skispringer Halvor Egner Granerud heeft vrijdag de 71e editie van Vierschansentournee gewonnen. De 26-jarige Noor schreef ook de vierde wedstrijd in het Oostenrijkse Bischofshofen op zijn naam.

Granerud zegevierde eerder bij de wedstrijden in Oberstdorf en Garmisch-Partenkirchen. In Innsbruck werd hij tweede achter Kubacki, die in het eindklassement als tweede eindigde. Lanisek completeerde het podium.