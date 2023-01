Skeletonster Bos boekt in Winterberg eerste wereldbekerzege van het seizoen

Skeletonster Kimberley Bos heeft vrijdag haar eerste wereldbekerzege van het seizoen behaald. De Nederlandse, die vorig jaar februari brons won bij de Olympische Spelen in Peking, was de snelste in het Duitse Winterberg.

Bos kwam in haar eerste run tot een tijd van 58,68 seconden. In haar tweede omloop was ze iets sneller (58,50). Met een totaaltijd van 1.57,18 bleef ze de Canadese Mirela Rahneva 0,06 seconde voor. Hannah Neise uit Duitsland werd derde op 0,16 van Bos.

Bij de eerste drie wereldbekerwedstrijden van dit seizoen haalde Bos het podium niet. De Europees kampioene eindigde respectievelijk als vijfde (Whistler), zevende (Park City) en vijfde (Lake Placid).

De 29-jarige Bos heeft dit seizoen als hoofddoel het WK in St. Moritz eind januari. De Nederlandse won vorig seizoen de World Cup, mede dankzij twee zeges in Winterberg.

Eerder

Aanbevolen artikelen