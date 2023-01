NFL-speler Hamlin ligt niet meer aan beademing en facetimet al met teamgenoten

Americanfootballspeler Damar Hamlin, die maandag tijdens een duel in de NFL werd getroffen door een hartstilstand, ligt niet meer aan de beademing. De 24-jarige Amerikaan heeft via FaceTime al gesproken met zijn teamgenoten, meldt zijn club Buffalo Bills vrijdag.

Hamlin is in de nacht van donderdag op vrijdag (Amerikaanse tijd) van de beademing gehaald. "Zijn herstel verloopt opmerkelijk voorspoedig. Zijn hersenfuncties zijn intact en hij heeft al gesproken met artsen en familieleden", schrijft Buffalo Bills in een verklaring.

Het is onduidelijk hoelang Hamlin nog op de intensive care van het University of Cincinnati Medical Centre blijft liggen. "Het doel is om hem weer te krijgen zoals hij was vóór de hartstilstand", zei een van zijn artsen eerder.