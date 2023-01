NFL-speler Hamlin is wakker na hartstilstand en toont 'opmerkelijke' verbetering

De situatie van Americanfootballspeler Damar Hamlin, die maandag werd getroffen door een hartstilstand, is donderdag een stuk verbeterd. Volgens CNN en zijn ploeggenoot Kaiir Elam is de Amerikaan van Buffalo Bills wakker geworden.

Buffalo Bills bracht donderdagmiddag ook een verklaring naar buiten. "Volgens de artsen van het UMC in Cincinnati heeft Damar Hamlin de afgelopen 24 uur een opmerkelijke verbetering vertoond. Hoewel zijn situatie nog steeds kritiek is, lijkt zijn zenuwstelsel nu goed te functioneren. Zijn longen blijven genezen en maken progressie."

De competitie in de National Football League (NFL) wordt wel hervat. Vooralsnog gaat ook de komende wedstrijd van de Bills tegen New England Patriots door. Over het uitspelen van het gestaakte duel met de Bengals is nog geen beslissing genomen.