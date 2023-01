Van der Poel weer geplaagd door rugklachten: 'Snap niet waar het vandaan komt'

Mathieu van der Poel maakt zich lichte zorgen over de rugproblemen die hem donderdag parten speelden bij de Duinencross in Koksijde. De Nederlander was door het fysieke ongemak kansloos in de vaak zo spannende strijd met rivaal Wout van Aert.

"Ik had plots weer veel last van mijn rug", zei Van der Poel na de wedstrijd in gesprek met Sporza. "Dat is klote, maar niks aan te doen. Het is vrij goed gegaan deze winter. Ik snap niet goed waarom mijn rug vandaag wél opspeelde."

De 27-jarige Van der Poel wordt al langer geteisterd door rugproblemen. De eerste klachten begonnen in de aanloop naar de Olympische Spelen in 2021 en komen zo nu en dan terug. De renner van Alpecin-Deceuninck miste daardoor begin dit jaar onder meer de WK veldrijden.

In de aanloop naar dit seizoen leken de problemen verleden tijd, tot de cross van donderdag. Hij greep tijdens de wedstrijd meermaals naar zijn gekwetste rug. "Ik voelde het vrij snel. Jammer, want ik had uitgekeken naar Koksijde en voelde me vrij goed. Maar op een bepaald moment kon ik mijn ene voet niet voor de andere zetten", blikte Van der Poel terug.

De terugkerende klachten zijn slecht nieuws in de aanloop naar de WK van begin februari in Hoogerheide. "Ik maak me een beetje zorgen, maar het komt wel in orde. Ik zal de rug vrijdag weer laten losmaken, zodat ik zondag weer het beste van mezelf kan geven."

Van der Poel was mede door de rugproblemen in Koksijde geen partij voor een ontketende Van Aert. De Belg reed lange tijd alleen aan kop en kwam 1 minuut en 38 seconden eerder over de finish dan zijn Nederlandse rivaal, die als tweede finishte. Van der Poel en Van Aert rijden zondag de wereldbekerwedstrijd in het Belgische Zonhoven.

Eerder

Aanbevolen artikelen