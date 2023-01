Van Anrooij klopt Van Empel en boekte haar vierde zege in vijf veldritten

Shirin van Anrooij heeft donderdag haar vierde overwinning in vijf veldritten geboekt. De twintigjarige Nederlandse was de beste in de Duinencross in Koksijde, waar werd gekoerst in het kader van de X2O Badkamers Trofee.

Van Anrooij domineerde in de Belgische kustplaats vanaf het begin. De niet fitte Fem van Empel viel in de opwarmronde tegen een hek, waarna ze tijdens de cross rondreed met een pijnlijke knie. Ze leek soms even dichter bij Van Anrooij te komen, maar moest het op veertien seconden achterstand doen met de tweede plek. Van Empel bleef op elf seizoenszeges steken.

Het podium werd gecompleteerd door Lucinda Brand (+1.09). Marianne Vos, die voor het eerst sinds 26 november weer aan de start van een veldrit stond, eindigde als vijfde. Ze moest Ceylin del Carmen Alvarado nog voor zich dulden.

Later op donderdag is het in Koksijde de beurt aan de mannen, waarbij opnieuw een duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert wacht. De laatste tweestrijd werd gewonnen door Van der Poel.

De eerstvolgende veldrit is zaterdag, wanneer de Superprestige in Gullegem wordt verreden. Er wordt langzaam maar zeker toegewerkt naar het WK, dat op 4 februari plaatsvindt in Hoogerheide.

