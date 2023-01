Oppermachtige Van Aert laat Van der Poel kansloos in Duinencross

Wout van Aert heeft rivaal Mathieu van der Poel donderdag kansloos gelaten bij de Duinencross in Koksijde. De oppermachtige Belg reed in de wedstrijd voor de X2O Badkamers Trofee lange tijd alleen aan kop en soleerde naar de overwinning. Van der Poel, die last had van zijn rug, werd op grote achterstand tweede.

De 28-jarige Van Aert liet al snel zien over goede benen te beschikken in het Belgische Koksijde. De Belg dichtte een door Van der Poel geslagen gaatje, terwijl ook Laurens Sweeck zich even bij de twee favorieten voegde. Na een fietswissel sloeg Van Aert in het mulle zand op fraaie wijze een gat met Van der Poel en Sweeck.

Wat begon als een fraaie demarrage van Van Aert bleek al snel de genadeklap voor zijn Nederlandse rivaal. Van Aert breidde zijn voorsprong geleidelijk uit en genoot na vier ronden al een voorsprong van achttien seconden op de 27-jarige Van der Poel. Die marge werd daarna niet kleiner. Sterker: na zes ronden reed de renner van Alpecin-Deceuninck bijna een minuut achter de dominante Belg.

Van der Poel oogde moegestreden en greep meermaals naar zijn rug, die hem in de afgelopen twee jaar vaker parten heeft gespeeld. Hij reed bij het ingaan van de laatste ronde een minuut en twaalf seconden achter Van Aert en werd roemloos tweede. Het verschil aan de finish was uiteindelijk dik anderhalve minuut (+1.38). Sweeck finishte als derde.

Afgelopen dinsdag won Van der Poel nog ten koste van Van Aert een cross in het Belgische Herentals. De Belg reed toen in de laatste ronde lek. Het was voor Van der Poel zijn eerste overwinning sinds Tweede Kerstdag. Daarna was Van Aert hem telkens de baas. De onderlinge balans dit seizoen is nu 5-3 in het voordeel van de Jumbo-Visma-renner.

De volgende wedstrijd in de strijd om de X2O Badkamers Trofee staat op 28 januari op het programma in het Belgische Hamme. De leiding in het klassement is nog altijd in handen van de Belg Eli Iserbyt.

Mathieu van der Poel had last van zijn rug en was kansloos tegen Wout van Aert. Foto: Getty Images

Van Anrooij boekt vierde zege in vijf veldritten

Bij de vrouwen boekte Shirin van Anrooij haar vierde overwinning in vijf veldritten. De twintigjarige Nederlandse domineerde vanaf het begin. De niet fitte Fem van Empel viel in de opwarmronde tegen een hek, waarna ze tijdens de cross rondreed met een pijnlijke knie.

Van Empel leek soms even dichter bij Van Anrooij te komen, maar moest het op veertien seconden achterstand doen met de tweede plek. Van Empel bleef op elf seizoenszeges steken.

Het podium werd gecompleteerd door Lucinda Brand (+1.09). Marianne Vos, die voor het eerst sinds 26 november weer aan de start van een veldrit stond, eindigde als vijfde. Ze moest Ceylin del Carmen Alvarado nog voor zich dulden.

De eerstvolgende veldrit is zaterdag, wanneer de Superprestige in Gullegem wordt verreden. Er wordt langzaam maar zeker toegewerkt naar het WK, dat op 4 februari plaatsvindt in Hoogerheide.

Eerder

Aanbevolen artikelen