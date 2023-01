Toestand van door hartstilstand getroffen NFL-speler Hamlin nog altijd kritiek

Americanfootballspeler Damar Hamlin ligt nog altijd in kritieke toestand op de intensive care van het ziekenhuis in Cincinnati. De 24-jarige Amerikaan van Buffalo Bills vertoont wel "tekenen van verbetering", meldde de NFL-club donderdag.

De competitie in de NFL wordt wel hervat. Vooralsnog gaat ook de komende wedstrijd van de Bills tegen New England Patriots door. Over het uitspelen van het gestaakte duel met de Bengals is nog geen beslissing genomen.