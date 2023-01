Kubacki doorbreekt hegemonie Granerud in derde wedstrijd Vierschansentournee

Skispringer Dawid Kubacki heeft woensdag in Innsbruck de derde wedstrijd van de Vierschansentournee gewonnen. De Pool hield de Noor Halvor Egner Granerud van diens derde overwinning in deze editie af.

Hierdoor greep Granerud naast zijn derde zege in de 71e editie van de Vierschansentournee. De Noor won eind vorig jaar in het Duitse Oberstdorf en was op Nieuwjaarsdag ook de sterkste bij de traditionele wedstrijd in het Duitse Garmisch-Partenkirchen.