Jury Dakar beloont Cornejo na hulp aan collega: motorrijder krijgt tijd terug en wint

Motorcoureur Nacho Cornejo heeft woensdag op bijzondere wijze de vierde etappe van de Dakar Rally gewonnen. De Chileen reed de hele dag niet vooraan, maar werd door de jury beloond omdat hij een andere motorrijder hielp.

Cornejo besloot in de beginfase om de gevallen Joaquim Rodrigues bij te staan. De tijd die hij daaraan kwijt was (25 minuten en 55 seconden) kreeg hij na afloop van de rit terug van de wedstrijdleiding.

Dat was een tegenvaller voor Dakar-icoon Joan Barreda, die zestien minuten vóór Cornejo als snelste finishte en dacht dat hij zijn dertigste zege in de woestijnrally te pakken had.

Met een overwinning zou hij recordhouders Stéphane Peterhansel en Cyril Despres verder zijn genaderd. Beide Dakar-legendes wonnen 33 keer een etappe bij de motoren.

In het klassement is Daniel Sanders, de Australische ritwinnaar van dinsdag, nog altijd de leider. Barreda staat vierde, op 4 minuten en 29 seconden achterstand. Het is spannend bovenin: tussen Sanders en nummer vijf Toby Price zit minder dan tien minuten.

Later op woensdag finishen de auto's, buggy's, quads en vrachtwagens nog in Dakar. De etappe begint en eindigt in Ha'il, met een special van 425 kilometer. De Dakar Rally duurt nog tot en met volgende week zondag.

